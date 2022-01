Cultura e istruzione Arrivano in rinforzi

Sono 4 le posizioni richieste ed aperte dal Comune di Cerveno, una delle quali verrà occupata da un giovane con disabilità accertate. È l’opportunità offerta da «There’s a planet Sc!», servizio civile universale proposto da Anci Lombardia per i giovani dai 18 ai 28 anni che il sindaco Marzia Romano ha intercettato per poter impegnare i ragazzi «in un’ opportunità di crescita e di coinvolgimento nella comunità e di cittadinanza attiva meritevole di adesione». C’è tempo fino a domani per presentare le domande e lo stesso primo cittadino spiega che «gli stagisti verranno impegnati nel settore cultura in attività legate alla Casa Museo, alla biblioteca Meucci ed in tutte le azioni volte a promuovere ed a diffondere tematiche culturali. Gli altri due saranno distaccati nel settore assistenza dedicandosi agli alunni nei tempi del pre e post scuola, all’ assistenza delle attività proposte dalle insegnanti durante le iniziative in uscita o ad altri progetti particolari, oltre all’organizzazione del Grest estivo rivolto agli under 13 ed infine ad ogni attività utile a garantire servizi di assistenza alle famiglie ed ai nostri minori». I giovani selezionati per il progetto saranno impegnati per un anno su 25 ore settimanali e riceveranno un compenso di 444 al mese ed al termine del servizio si vedranno assegnare anche l’ attestato di partecipazione ed il certificato che dimostrerà le competenze acquisite. L’esperienza insomma vuole anche dare un’opportunità per affacciarsi al mondo del lavoro.•. L.Ran.