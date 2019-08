Dai graffiti ai «Sassi» L’avventura è iniziata

Dal Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo (di Capo di Ponte) ai Sassi di Matera nel segno della cultura, dell’inclusione e della solidarietà, con nel mezzo un percorso di 1.200 chilometri da coprire in 8 tappe. L’avventura è iniziata ieri mattina proprio dall’ingresso del sito d’arte rupestre: da qui gli atleti della Polisportiva disabili Valcamonica guidati da Mirco Bressanelli, ovvero Giuseppe Romele, Andrea Ghirardi, Emanuele Bersini e Alberto Zin, muovendosi con handbike, carrozzina e tandem per non vedenti e assistiti da un ristrettissimo gruppo di accompagnatori coordinato da Angelo Martinoli, si sono messi in movimento verso la città della Basilicata Capitale europea della cultura 2019. (...)

L.RAN.