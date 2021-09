Montecampione piange Federico

In questi giorni tutta Montecampione si sta stringendo attorno alla famiglia Mattiacci, per la morte del figlio Federico, deceduto lunedì mentre con il fratello scalava cima Presena nel gruppo Presanella in Trentino. Sui social, come avviene quando la vittima di una disgrazia è un giovane, continuano ad essere postate testimonianze e ricordi del milanese di 32 anni, molto legato a Montecampione, dove per diversi lustri ha collaborato da instancabile animatore delle iniziative promosse dal Consorzio dei residenti. Molti ragazzini sono cresciuti sotto la sua guida, hanno imparato ad amare la spensieratezza e la gioia che trasmette la montagna. Quella montagna che lui tanto amava e che lo ha voluto portare prematuramente con sé. «Era un bravo ragazzo che amava tanto Montecampione e che d’estate si occupava sempre dell’animazione per i ragazzi. Ci mancherà moltissimo». (...)

