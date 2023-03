Cucciolo di alpaca rapito dalla fattoria in Valsabbia. Disperata la proprietaria

È già un caso nazionale, in quanto non risultano precedenti in tutta Italia, il furto - o meglio il rapimento - di un cucciolo di alpaca avvenuto nella «Fattoria di Marta» di Prevalle, in Valsabbia (Brescia).

Il furto risale a domenica pomeriggio

La bestiola si chiama Capitan America, ha pochi mesi ed è stato rubato domenica pomeriggio.

«Sono disperata, non so cosa fare - racconta la titolare Marta Cerri - perché non è una questione solo economica, ma anche e soprattutto affettiva. L’alpaca è un animale gregario, da solo non sopravvive perché va subito in stress e si rifiuta di mangiare: siamo molto preoccupati per la sua sorte».

L'esemplare vale 4-5 mila euro: colpo su commissione?

Il valore di mercato di un esemplare come questo si aggira tra i 4 e i 5 mila euro, ma è difficilmente rivendibile perché facilmente riconoscibile. «L’abbiamo cercato ovunque - continua Cerri - ma un alpaca non si allontana mai da solo. Era uno dei nostri esemplari più belli. Temiamo si sia trattato di un furto su commissione». Poi il problema è un altro: «Con i nostri animali facciamo attività ricreative e pet therapy, aiutando molti bambini in difficoltà a stabilire un contatto positivo con la natura e il mondo circostante».

L'appello: chi sa, ci chiami

La denuncia è già stata presentata, da chiarire le circostanze del prelevamento. Scoperto il furto sono stati subito allertati i carabinieri e gli agenti della polizia locale: al vaglio degli inquirenti sia le immagini girate dalle telecamere private dell’azienda agricola, sia quelle esterne, in paese. Se qualcuno ha visto qualcosa oppure se ha notato l'alpaca, che di certo non passa inosservato, è pregato di farsi avanti chiamando il numero di cellulare 340 7052523.