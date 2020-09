Un Comune in meno per il lago

In alcuni paesi della Valcamonica si è abituati alla lista elettorale unica. Nell’unica cittadina trentina affacciata sul lago d’Idro, Bondone, il Comune è invece addirittura stato commissariato perché in vista delle amministrative di domenica non si è presentato proprio nessuno. Evidentemente il senso civico e lo spirito comunitario che solitamente contraddistingue i trentini, e che a volte fa giustamente invidia ai bresciani, è venuto meno. Non è bello ciò che sta accadendo, e il caso Bondone preoccupa i sindaci del versante bresciano, che vedono venir meno un ente di riferimento a sostegno e difesa del lago. «Speriamo che la questione si risolva presto - commenta quello di Bagolino Gian Zeno Marca -. È fondamentale il confronto col Trentino: in questo momento abbiamo pronte alcune iniziative di promozione turistica e tutela dell’Eridio che necessitano di quell’interlocutore». (...)

M.ROV.