Assalti ai bancomat: sgominata la banda dei blitz all’esplosivo

Un’organizzazione nemmeno troppo lontanamente assimilabile a una militare. Con tanto di palo armato di mitragliatore e particolare confidenza con gli esplosivi che venivano utilizzati per fare saltare i bancomat. SONO STATI ARRESTATI in due, altrettanti sono denunciati in stato di libertà per i medesimi reati. Poi ci sono due denunce per favoreggiamento. I carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della compagnia di Salò, hanno posto fine alle razzie esplosive di una banda dedita agli assalti ai bancomat che nelle proprie «notti col botto» ha fatto tappa anche nel Bresciano. Dall’esplosione del bancomat della Banca di Credito Cooperativo del Garda, di Padenghe, avvenuta il 14 ottobre 2017, hanno preso il via le indagini. I carabinieri di Salò, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, ad attribuire alla banda, tutta residente nel Veneto e composta da sinti, altri due colpi. (...)

M.P.