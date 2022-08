Oggi l’ultimo saluto alla vittima della A22

A cinque giorni dall’incidente avvenuto lungo la corsia Nord della A22, nel territorio comunale di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, il magistrato ha firmato il nulla osta alla sepoltura di Cherubina Cavaliere, la cui salma è arrivata solo ieri nella sala del commiato Foresti di Villa Carcina. La 75enne, morta sabato scorso in seguito allo schianto, viveva nella frazione Carcina col marito Michele Arena, alla guida sabato della Ford Focus nella quale la moglie ha trovato la morte. Il funerale è previsto per oggi alle 16,15 nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, appunto a Carcina. Cherubina Cavaliere, casalinga e madre di cinque figli, viaggiava sul sedile posteriore dell’auto insieme al coniuge, e a una coppia di amici residenti a loro volta nel Bresciano. I quattro stavano tornando da una vacanza in Puglia. La Ford, come riferito da alcuni testimoni, avrebbe sbandato ripetutamente per poi sbattere contro il guard rail, e l’anziana avrebbe colpito il montante della portiera morendo sul colpo.•. M.Ben.