Auto di lusso e orologi, la banda del bidone

Scacco matto agli specialisti della truffa: quattro arresti al termine di indagini durate mesi tra il Garda e il Friuli, tutti membri della nota famiglia dei Braidic, sinti di casa a Puegnago e accusati di aver tessuto una fitta tela di «esche» e affari fraudolenti, almeno otto quelli accertati (in poco più di un anno) e da cui avrebbero ricavato illecitamente oltre 90 mila euro. IL BLITZ martedì pomeriggio: tre in manette a Puegnago e un quarto in Friuli. Per loro il Gip ha già confermato ieri la custodia cautelare con accuse di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Il presunto capo, di 47 anni, è in arresto con due sorelle 40enni e il nipote di 24 anni. Una tecnica collaudata, e appunto efficace, molto simile a quella che nel 2015 aveva portato all’arresto di altri componenti della famiglia: la banda agganciava le vittime pubblicando golosi annunci sul web, proponendo la vendita di ville e immobili di lusso, orologi da collezione, barche e auto costose. (...)

Alessandro Gatta