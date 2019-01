Il Cerebotani vince l’oro alle olimpiadi robotiche

Tecnologia e apprendimento, per il Cerebotani di Lonato un binomio vincente: gli studenti dell’istituto gardesano hanno conquistato il gradino più alto del podio nella tappa di Modena delle Olimpiadi Robotiche, la competizione nazionale organizzata da Makerslab e Blu Nautilus che coinvolge più di 70 scuole in tutta Italia, con l’obiettivo di promuovere le discipline «Stem», acronimo in lingua inglese di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. UN GRANDE RISULTATO: i ragazzi della classe quarta T Telecomunicazioni (Daniele Bonasera, Gentile Pitrolo, Nicola Sciotti e Zahir Sirag) e della quinta C Elettronica (Luca Conti, Mattia Fort, Davide Rizzetti e Leonardo Serra) guidati dal dirigente scolastico Vincenzo Falco e dai prof Salvatore Strano e Emanuele Tonoli, hanno vinto la gara modenese guadagnandosi la qualificazione diretta alla finalissima nazionale, a maggio a Forlì. (...)

A.GAT.