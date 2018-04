Quelli che...«la terra è piatta e non gira!»

E se la terra fosse piatta? Se quello che fino ad oggi abbiamo imparato sui banchi di scuola fosse tutta una bufala? La scienza ci ha insegnato che la forma della terra è simile a quella di una sfera, per l’esattezza si tratterebbe di un ellissoide di rotazione, ma non tutti la pensano così. Correnti di pensiero che sembravano superate definitivamente dopo Copernico, Keplero e Galileo, hanno ripreso vigore negli ultimi anni dall’America e c’è tanta gente che, adesso, non ha paura di dire quello che pensa: «la terra è piatta e non gira, perchè è il nostro pianeta il vero centro dell’universo». «TERRAPIATTISTI» vengono chiamati, e sono qui fra noi: i seguaci di queste nuove teorie si stanno diffondendo anche in Italia e proprio ieri a Rivoltella un gruppo di sostenitori si è riunito al ristorante «Le muse» per discutere e sperimentare le teorie che difendono il modello della «Flat Earth», la terra piatta. Si trattava della seconda «Conferenza nazionale di discussione sulla reale forma della terra» e nessuno era qui per scherzare: prove, esperimenti e deduzioni, secondo i terrapiattisti, possono confutare tutto ciò che fino ad oggi la scienza ci ha insegnato. «Non abbiamo la presunzione di conoscere la forma della terra - ha spiegato Pamela Morrigan, tra le relatrici - ma abbiamo avuto modo di sperimentare, con i semplici mezzi a disposizione, che di sicuro non ha la forma sferica che ci vogliono far credere». L’ESPERIMENTO in programma ieri sul lago è purtroppo saltato causa foschia. Si trattava di una semplice prova visiva tra la spiaggia di Rivoltella e quella di Toscolano Maderno, che avrebbe permesso di constatare, secondo i presenti, che il pianeta non è sferico: infatti se la terra fosse curva, come potremmo vedere Toscolano da Rivoltella? Non dovrebbe essere nascosto dalla curvatura? Peccato per la stramaledetta foschia. Tra i relatori della giornata anche Albino Galuppini, scrittore e studioso bresciano: «Sono diversi anni che mi occupo di questa tematica e siamo alla ricerca di risposte alle nostre domande». Risposte che secondo i partecipanti si otterrebbero solo «appiattendo» il pianeta. PIATTO E FERMO: a parere dei sostenitori di questa teoria non esisterebbero prove che la terra si muova. «Il nostro obiettivo è ricercare la verità - ha spiegato Roberto Avitabile informatico dell’Anas di Roma - capire come stanno le cose potrebbe cambiare le sorti del mondo». I suoi esperimenti sono confluiti in una ricerca dal titolo «La terra è un globo?», pubblicata anche sul blog dell’Anas. •

Maria Lisa Piaterra