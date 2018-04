La settimana del libro si fa in quattro

La settimana del libro si dilata e sconfina, diventando un mese letterario e aggregando le biblioteche di quattro comuni: Nuvolera, Nuvolento, Paitone e Mazzano. Non solo letteratura, didattica per le scuole e concorsi letterari, ma anche spettacoli, musica, scambio e vendita di libri usati e presentazioni di libri da parte di autori nazionali, internazionali e locali in questa edizione 2018. Quest’anno il tema è il viaggio, inteso come approfondimento delle realtà geografiche, dei problemi e della diversità in un mondo sempre più globalizzato. Dopo i primi eventi dei giorni scorsi, da domani si entra nel vivo. E sarà una ricca giornata quella proposta a Nuvolera. Alle 15 spazio a giocolieri e trampolieri in piazza Soldo; alle 17 quattro storie per viaggiare lontano, in biblioteca, con merenda etnica; alle 20.30 in sala consiliare si terrà la conferenza del dantista e teologo Gregorio Vivaldelli. (...)

C.CA.