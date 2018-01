Il lago d’Iseo dilaga sui social a colpi di like

Giuseppe Zani Il lago d’Iseo ha una forte «identità digitale». Un’identità che cura quotidianamente sui social media il LinoOlmostudio di Antonio Cadei per conto dell’Agenzia territoriale per il turismo lago d’Iseo e Franciacorta. I risultati sono sorprendenti. Sul web il Sebino ha battuto Sicilia, Veneto e Liguria. Almeno confrontando i profili Instagram delle principali regioni italiane: infatti, nel 2017, «Visit Lake Iseo» ha totalizzato quasi 500mila apprezzamenti contro i 437mila di Visit Sicily, i 374mila di Visit Veneto e i circa 350mila di Turismo in Liguria. IN QUESTA CLASSIFICA il Sebino è quinto dietro a Trentino (1.433.020 likes), Toscana (1.012.645), Lombardia (836.184) e Puglia (720.440). (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola