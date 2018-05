Stramontisola, emozioni a numero chiuso

Nel 2017 arrivarono dalla Lombardia e anche da fuori regione 1.700 persone, atleti professionisti ma anche intere famiglie e comitive di amici. Domenica 27 maggio, la data del nuovo appuntamento, ci si fermerà a quota 1.500. «L’afflusso dev’essere sostenibile - ricorda il sindaco Fiorello Turla -. Oltre certi numeri, visto che Montisola nelle domeniche di bel tempo è sempre invasa dai turisti, si va tutti in affanno; specialmente Sulzano, che non ha parcheggi a sufficienza». Ed ecco spiegata la nuova «Stramontisola» a numero chiuso. L’INVITO degli organizzatori, il Rosa running team, la Fidal-Aics e la Fiasp, è di lasciare se possibile l’auto a Brescia, a Iseo, a Pisogne per arrivare a Sulzano in treno. «Chi arriverà al volante a Sulzano potrà parcheggiarla a Tassano, all’uscita dallo svincolo della nuova 510, e scendere con un bus navetta fino all’imbarco», precisa Luciano Gesa, consigliere comunale sulzanese con delega allo Sport. (...)

Giuseppe Zani