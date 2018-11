Alessandro Romele Valerio Morabito La breve tregua concessa nel week end è già finita. In queste ore il nostro territorio sarà flagellato da una nuova perturbarazione dopo l’ondata di maltempo che esattamente una settimana fa ha messo in ginocchio mezza provincia. Il livello di allarme della Protezione civile della Lombardia è arancione, ovvero un gradino inferiore al rosso, quello di massima allerta. Ma sarebbe un errore abbassere la guardia, soprattutto in Valcamonica dove il ritorno alla normalità è lento e difficoltoso e dove restano ancora molte situazioni di rischio idrogeologico. LA FERROVIA tra Breno e Edolo, in territorio comunale di Ceto, chiuso a causa dell'esondazione del torrente da lunedì è stata riaperta. I convogli accumulano tuttavia ritardo perchè nei pressi del ponte minacciato dall’alluvione, è scattato l’obbligo di transito a bassa velocità. (...)

