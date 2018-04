In platea per riflettere I diritti umani a teatro

Il partecipatissimo incontro con Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della pace e ideatore della Marcia per la pace Perugia-Assisi, ha rotto il ghiaccio, e ora Malegno attende il secondo appuntamento del calendario costruito insieme da Comune, circolo Sul palco, circolo Aldo Caprani e Libera Vallecamonica per celebrare i settant’anni dalla firma della Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Si terrà nel museo «Le Fudine» domenica alle 21, quando andrà in scena lo spettacolo gratuito «Quando muoio io» di Gianluca De Col e Valeria Battaini, giovani attori del Teatro19 di Brescia. Valeria Battaini parte da un caso di cronaca nera accaduto nel Bresciano qualche anno fa per provare a dare un nome a chi è solo un numero. Prova così a dar voce a chi voce non ce l’ha più, tentando di restituire almeno un po’ della dignità che è stata estorta, nella convinzione che sia una storia da raccontare e raccontare ancora. •

