Il Papa è quello sbagliato: la colpa è del cartello

Tra ilarità e sarcasmo per tutta la mattinata di ieri ha tenuto banco sui social uno strafalcione contenuto in un cartello stradale fresco di posa. Alla rotonda del Burger King di Concesio è infatti comparsa la segnaletica che indicava agli automobilisti di tenere la destra per raggiungere la casa natale di Papa Paolo IV, che però non si trova a Concesio bensì in provincia di Avellino, in Campania. «La ditta che si è occupata della toponomastica ha commesso un errore - spiega il sindaco Stefano Retali - L’ufficio è stato immediatamente allertato e il cartello sostituito nel giro di qualche ora». Un intervento lampo. Ma non abbastanza da passare inosservato ai tanti che non si sono risparmiati in battute e grasse risate. C’è chi, ironicamente, sosteneva che fosse poco pratico indicare a Concesio una meta che si trova a 800 chilometri di distanza dalla Valtrompia, e chi invece ha ironizzato suggerendo un gemellaggio tra Lombardia e Campania nel segno di Paolo VI e Paolo IV. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

M.BEN.