Trofeo Aido, Vesco e Guerini vincono in casa

I valtrumplini Andrea Vesco e Andrea Guerini, su BMW 328 del 1939, hanno vinto la diciottesima edizione del Trofeo Aido, che ha portato una sessantina di equipaggi al volante delle proprie auto storiche a percorrere diversi chilometri tra la Valtrompia, il Sebino e la Franciacorta. Con l’obiettivo non solo di sfidarsi in prove di regolarità, ma anche di veicolare il senso più profondo della generosità e della cultura del dono. L’EQUIPAGGIO bresciano, il più vincente degli ultimi dieci anni nel mondo dell’automobilismo storico, ha di fatto dominato la gara tenendo fede ai pronostici dall’inizio alla fine e resistendo nella seconda metà agli attacchi degli avversari: al secondo posto hanno concluso Osvaldo Peli e Nicola Donà, su Fiat 508S del 1934. Terzo gradino del podio, a sorpresa, per il duo Cavagna-Tolaini che si è presentato al via della corsa su una Osca 750S. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

D.BO.