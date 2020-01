La Protezione civile non ha le carte in regola

Una doccia fredda per la Protezione civile di Carpenedolo. Regione e Prefettura hanno messo a riposo il gruppo a causa di una serie di irregolarità non proprio di secondo piano che impedirebbero lo svolgimento dell’attività. «Il gruppo comunale di Carpenedolo non può essere considerato operativo e i volontari ad esso iscritti non possono essere impiegati in attività di Protezione civile». È la conclusione della Direzione generale Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia interpellata dalla Prefettura di Brescia su un esposto presentato dal gruppo consiliare «Carpenedolo Migliore». IN SOSTANZA, mancando ancora i passaggi fondamentali (come l’iscrizione all’albo regionale e i corsi formativi accreditati dagli enti competenti), il gruppo di volontari della Protezione civile di Carpenedolo non può essere riconosciuto come tale. (...)

Valerio Morabito