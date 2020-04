Monzeglio di origini piemontesi nelle sue interviste racconta dell’esperienza dell’amico conosciuto sui banchi

Riccardo Caffi Da Pompiano all'Uruguay, un fronte unico contro il coronavirus. Remo Monzeglio, viceministro al Turismo del governo di Montevideo, nel corso delle frequenti interviste tv va facendo conoscere al suo Paese i consigli del sindaco di Pompiano Giancarlo Comincini sulle misure da adottare per arginare la diffusione della pandemia. Comincini e Monzeglio sono amici sin dagli anni Settanta, quando sedevano sui banchi dell'Istituto Professionale Alberghiero «Erminio Maggia», a Stresa, sul Lago Maggiore. «La scuola accoglieva anche alcuni alunni stranieri - ricorda il sindaco - tra cui Remo, nato in Uruguay da genitori emigrati dal Piemonte». DOPO LA FORMAZIONE al Maggia, Monzeglio ha studiato all’Holiday Inn University di Memphis (Usa), ha diretto prestigiosi alberghi, ha fondato l’Ithu-Politecnico di Montevideo e una società per consulenze di marketing alberghiero. Un mese fa è stato nominato viceministro al Turismo. (...)

