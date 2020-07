Per mettere in sicurezza i 450 fra ponti e viadotti che intersecano la rete viabilistica bresciana servirebbero 200 milioni. Solo per gli interventi più urgenti, ovvero quelli già inseriti nell’agenda degli enti locali, l’investimento è di 73 milioni. Reperire queste risorse sembrava un’utopia, ma grazie a un’iniezione trasversale di fondi, entro i prossimi tre anni si potrà fronteggiare almeno la metà delle emergenze. La nuova boccata d’ossigeno finanziaria è arrivata dalla Regione Lombardia che ha stanziato 54 milioni per opere di manutenzione straordinaria dei ponti al servizio delle strade provinciali. La ripartizione delle risorse e la lista delle opere finanziabili è fissata in una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore a infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. A Brescia saranno destinati 5.913.850 euro, la quota più consistente dopo quella della provincia di Milano che si è vista assegnare 14.025.000 euro. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Cinzia Reboni