Velodromo, il restyling avvicina il traguardo

«Il Velodromo sta a Montichiari come il Colosseo a Roma». È con questa battuta che il presidente del Coni, Giovanni Malagó, ha sottolineato l'importanza dell'impianto sportivo per il ciclismo italiano. In attesa delle elezioni per la presidenza del Comitato olimpico, del 13 maggio, Malagó, dopo esser stato a Lonato per i mondiali di tiro a volo, ha voluto salutare le Nazionali di ciclismo maschile e femminile che, in vista delle Olimpiadi di Tokyo, si stanno allenando nell’impianto della Bassa. «La struttura è complessa - ha detto Malagó -, unica indoor in Italia. In vista della riapertura c'è stato un grande lavoro di squadra con Governo, Regione Lombardia e Comune di Montichiari». Ora si attende il via all'ultima parte dei lavori in vista del dissequestro. «Abbiamo firmato la convenzione con il Comune - ha detto il presidente del Coni -, a breve apriranno i cantieri, che chiuderanno in autunno. (...)

