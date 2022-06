A New Job inizia il confronto sull’evoluzione del lavoro

Un palco sul quale si alterneranno imprenditori e futuri lavoratori, rappresentanti delle categorie economiche e studenti, responsabili del sistema educativo e giovani tiktoker. Per avvicinare le nuove generazioni, informandole su temi cruciali, fare emergere le aziende del territorio che promuovono l’innovazione e cercano giovani talenti, sensibilizzare istituzioni, soggetti economici ed enti formativi sulla necessità di sviluppare un nuovo sistema educativo allineato ai bisogni del mercato del lavoro. È stato organizzato con questi obiettivi Athesis New Job, il nuovo progetto ideato e promosso dal Gruppo Editoriale Athesis, che affronta il paradosso che sta attraversando l’Italia: da una parte centinaia di migliaia di aziende che non riescono ad assumere, dall’altra milioni di ragazzi senza lavoro e prospettive. Un disallineamento tra offerta e domanda che la pandemia ha allargato, mettendo in dubbio la capacità delle imprese di produrre, trasformando le aspettative di un’intera generazione, evidenziando l’inadeguatezza di un sistema educativo che non si sta evolvendo.

Il progetto prenderà il via giovedì 30 alle 18: l’Antica Dogana di Fiume a Verona ospiterà l’evento aperto al pubblico che coinvolgerà ragazzi e stakeholder delle province di Verona, Vicenza, Brescia e Mantova, oltre a ospiti istituzionali, come il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando che sarà intervistato daMassimo Mamoli direttore de L’Arena e di Bresciaoggi, e gli assessori regionali al Lavoro di Lombardia e Veneto, Melania De Nichilo Rizzoli ed Elena Donazzan. A dar voce ai giovani ci saranno i ragazzi del progetto Unfluencer, che con oltre 2 milioni di follower sta creando attorno a sé un crescente interesse per il modo ironico e originale di trattare i temi legati a formazione, lavoro, scuola.

Un confronto di due ore che sarà trasmesso anche in diretta sui siti e sui social del Gruppo Athesis e su ansa.it, che supporterà come media partner questa iniziativa. «New Job», commenta Matteo Montan, Ceo del Gruppo Athesis «è un nuovo, importante pezzo di un più ampio progetto dedicato al tema education che Athesis ha lanciato tre anni fa con ViOrienta, primo salone per l’orientamento scolastico realizzato in provincia di Vicenza. Da allora abbiamo investito molto su questo ambito facendone una delle nostre parole chiave e realizzando diverse iniziative di grande impatto: open day digitali, speciali sulle nostre testate e sui nostri siti dedicati alla scuola e all’orientamento per i ragazzi e le loro famiglie, format innovativi come #MeetTheSchool e Casa Athesis x JobOrienta, fino al recente lancio del newsbrand TuttoITS, prima iniziativa editoriale indipendente e a copertura nazionale interamente dedicata agli Istituti Tecnici Superiori, considerati nell’ambito del Pnrr come la risposta più efficace al mismatch tra offerta e domanda di lavoro».

In occasione dell’evento sarà pubblicato il primo dei due inserti redazionali dedicati a New Job in allegato ai quotidiani del Gruppo. Il progetto inizierà poi a svilupparsi nelle varie città con altrettante iniziative editoriali - L’Arena New Job, Vicenza New Job e Brescia New Job - legate alle testate Athesis. Sui tre siti larena.it, ilgiornaledivicenza.it e bresciaoggi.it saranno create altrettante sezioni dedicate con news multimediali, interviste e contenuti esclusivi mentre un piano editoriale sarà costruito sui profili Facebook e Instagram delle tre testate e sul nuovo profilo TikTok @athesisnewjob, aperto da Athesis per comunicare in modo più diretto con il grande pubblico dei ragazzi che si stanno affacciando al mercato del lavoro. Ad Athesis New Job, infine, sarà dedicata dopo l’estate anche un’edizione monografica di Sei, il magazine del Gruppo editoriale che è in distribuzione con i quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi.•. FL.