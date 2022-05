Brescia-Viareggio: il 6 maggio parte la 500 Miglia Touring. Ecco il percorso

Parte la 500 Miglia Touring, manifestazione non competitiva per veicoli d’epoca e super car, anche in questa edizione toccherà quattro Regioni, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana. Saranno tre giorni lontano dalle competizioni e alla scoperta del territorio e dei suoi valori e sapori. Venerdì 6 maggio ore 8,30 in piazza Vittoria si inizia con l’accoglienza dei partecipanti a cui sarà consegnata la cartella dell’intero programma, compresi i gadget dell’evento. Alle 9,50 ci saranno i saluti del sindaco e a seguire, dopo il taglio del nastro, le auto partiranno accompagnate dagli agenti della Polizia Stradale di Brescia, che seguiranno tutto il percorso. Da Piazza Vittoria, la carovana proseguirà per Via Gramsci, Via XX Settembre, Via Zima, Via Cremona, Via Volta, S.S. 45 bis, direzione San Zeno Naviglio, passando da Bagnolo Mella, Manerbio, Bassano Bresciano, Pontevico. Qui si devierà per Alfianello, Seniga, San Daniele Po, Soragna e Fontanellato, dove ci sarà la sosta per il pranzo. Poco dopo una giuria del paese consegnerà una targa al veicolo preferito. Successivamente si ripartirà per Ponte Taro, Noceto, Medesano, Fornovo, Passo della Cisa. A Pontremoli pausa caffè. Anche qui una giuria del Comune sceglierà il veicolo preferito, consegnando una targa. Si ripartirà quindi per Viareggio, in autostrada. L’arrivo sarà sul viale della passeggiata ed anche qui una giuria consegnerà una targa al veicolo preferito. A seguire la cena e pernottamento negli hotel adiacenti.