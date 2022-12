Cantieri in via Veneto a Brescia: fondo a sostegno dei commercianti

Come promesso la scorsa primavera, la Loggia interviene a sostegno delle numerose attività commerciali colpite dai disagi per i lavori di riqualificazione di via Veneto. A chi farà richiesta entro mezzogiorno del 16 dicembre sul portale del Comune verranno erogati un massimo di 2.500 euro, fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione pari a 200mila euro e in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande pervenute (le erogazioni avranno il via a gennaio dopo le dovute verifiche). Sono escluse dai contributi le ditte di commercio all’ingrosso, l’online e gli esercizi che risultano iscritti alla Camera di Commercio sotto i codici Ateco 92.00, 92.00.02 e 92.00.09, cioè tutte quelle attività che presentano come business le lotterie, le scommesse, il gioco e la gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro.

Lo hanno annunciato ieri mattina il sindaco Emilio Del Bono e gli assessori al Commercio e alla Rigenerazione urbana Valter Muchetti e alla Viabilità Federico Manzoni. «Un intervento che tiene conto dei disagi diretti e indiretti subiti dalle diverse realtà a partire dal dicembre del 2020 fino allo scorso luglio, derivati da una serie di cantieri stradali necessari alla realizzazione dei sottoservizi, quali teleriscaldamento, gas, reti elettrica, idrica e fognaria - spiega Muchetti -, e propedeutici alla riqualificazione della zona, oggi in atto». Un processo di restyling avviato in l’estate e che avrà fine nel periodo pasquale. «I lavori stanno procedendo regolarmente secondo i termini annunciati e l’obiettivo è di concluderli entro la fine di marzo o i primi giorni di aprile», conferma Manzoni. Un cantiere che prosegue a step per evitare problematiche viabilistiche. «Si sta intervenendo in mini blocchi da circa centro metri l’uno - specifica Manzoni -, ognuno dei quali è preceduto da una fase informativa con i rappresentanti del Consiglio di quartiere, residenti e commercianti».

Un progetto che nei mesi scorsi ha suscitato forti proteste da parte della cittadinanza, poi sgonfiate con il passare del tempo. «L’intervento di recupero della zona è maturato dopo una valutazione attenta e una progettazione rispettosa delle preoccupazioni emerse dai residenti e dai commercianti e che quindi ha tenuto conto della residenzialità e dei bisogni dei servizi commerciali - ricorda Del Bono -. Sicuramente la presenza delle auto sui marciapiedi non poteva più permanere per due principali motivi: la mancanza di sicurezza dei passanti e una questione più prettamente normativa, perché non prevista dal codice della strada». Per fare richiesta di contributo consultare l’apposita sezione sul sito del Comune www.comune.brescia.it. I beneficiari sono i locali con vetrine su via Vittorio Veneto (civici 2-94 e 3-109); via Salvo D’Acquisto (civici 2-16 e 1-15); via Montegrappa (12-24C e 7C-25B); via Montenero (civici 11-31 e 10-40); via Tommaseo (civici 31-49 e 20-70); via Monte Ortigara (civici 69-85 e 46-86); via Rossetti (13-29 e 32-46); via Pasubio (1-17 e 2-16); via Pavoni (civici 13-25 e 16-40) e via Monte Santo (civici 1-11 e 4-16). •.