Coronavirus, a Brescia crollano i casi: in 24 ore 64 positivi

A fronte di 15.287 tamponi effettuati, come ogni lunedì al di sotto della media settimanale, sono 637 i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia, dove i decessi sono 28, che portano il totale da inizio pandemia a 32.973. Calano di 7 i ricoverati nelle terapie intensive (totale regionale 535) e di 75 i ricoverati nei reparti Covid (totale 3.215). Prosegue il trend positivo dei guariti/dimessi che oggi sono 4.618 in più rispetto a ieri, per un totale complessivo di 727.433. Il tasso di positività oggi si attesta al 4,1% rispetto al 4,2% di ieri. Sono alcuni dei dati sulla situazione epidemiologica regionale elaborati dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, diffusi da Palazzo Lombardia. Ieri i casi Covid lombardi erano 1.287 (su 30.249 tamponi processati) e 23 morti. Sul totale dei tamponi effettuati oggi (15.287) sono 11.385 molecolari e 3.902 antigenici (per un totale complessivo di 9.579.976). ​Tra le singole province si registrano 306 casi nel Milanese, di cui 104 a Milano città, 78 a Monza Brianza, 67 a Varese, 64 a Brescia, 42 a Bergamo, 26 a Mantova, 10 a Lecco, 8 a Como e Cremona, 7 a Pavia, 3 a Sondrio. Nessun caso nel Lodigiano.