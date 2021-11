Covid, 284 casi in 24 ore: incidenza sale a 131,9

Duecentoottantaquattro nuovi positivi e l’incidenza schizzata in un giorno a 131,9 con una media di 235 casi al giorno nell’ultima settimana. La quarta ondata nel bresciano non frena, anzi, pare crescere in numeri e contagiati al ritmo di questa primavera. In questo senso si sta accelerando per la terza dose con l’ipotesi di riaprire anche gli hub chiusi nelle scorse settimane. Sono 2.493 su 113.407 tamponi, i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia con un indice di positività in aumento al 2,2%. Ieri infatti, a fronte di un numero maggiore di controlli (126.508) i positivi erano stati 1.926. I morti sono 5 per un totale che arriva da inizio pandemia a 34.349. In crescita il numero dei ricoverati sia in terapia intensiva: +1 a 91, che nei reparti ordinari con 15 pazienti in più che portano il numero complessivo a 789. (...)

