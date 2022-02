Da via Tartaglia a viale Venezia con una pedalata: Brescia sempre più ciclabile

Brescia città sempre più a misura di ciclista. L’inaugurazione ufficiale del secondo lotto del progetto denominato “Più bici” (già da tempo utilizzabile) allunga l’itinerario che si sviluppa lungo i lati ovest e sud delle mura cittadine, connettendo il percorso alla ciclabile “Volturno-Colombo” operativo dal 2018. Gli ulteriori 4,7 chilometri di pista ciclabile bidirezionale (larga 2,50 e affiancata al percorso pedonale), percorrono via Tartaglia, via Fratelli Ugoni, piazzale della Repubblica, viale della Stazione, via XX Settembre, via Gambara e via Spalto San Marco fino ad arrivare in viale Venezia. Sul tracciato è stata migliorata l’illuminazione, soprattutto in corrispondenza di alcuni attraversamenti stradali, e sono stati adeguati gli impianti semaforici per migliorare la sicurezza di ciclisti e pedoni. Un conta-ciclisti monitorerà poi l'utilizzo del percorso in zona Piazzale Repubblica. Il progetto, che ha dovuto tenere conto di un’ottimale riorganizzazione degli spazi, è stato realizzato grazie all’approfondito studio di un gruppo di professionisti coordinati dagli ingegneri Francesco Seneci di Verona ed Enrico Chiarini di Brescia, e si è avvalso del prezioso contributo della Fiab (Federazione italiana Ambiente e Bicicletta) Amici della Bici di Brescia, un occhio critico calato nella realtà quotidiana dei ciclisti.

L’inaugurazione del secondo lotto non chiude il discorso sulla mobilità sostenibile. Come dire, c’è ancora da pedalare: l’obiettivo è quello di migliorare le connessioni e garantire la continuità e la linearità delle percorrenze ciclabili. In programma c’è una nuova ciclabile in via Lamarmora e la riqualificazione del percorso di via Zadei e via Veneto. Servirà recuperare ulteriore spazio da destinare a ciclisti e pedoni ma aumentare anche le postazioni Bicimia, alle quali si è recentemente aggiunta quella di via monte Mascheda, a servizio del quartiere di Caionvico. Il percorso fino a qua raggiunto costituisce un motivo d'orgoglio per il Comune di Brescia che con il progetto "Più bici" ha vinto il bando "Misura Mobilità Ciclistica" di Regione Lombardia, finanziato dal Fondo europeo con 1,5 milioni di euro ai quali si sono aggiunti ulteriori 800 mila euro a carico della Loggia.