«L’intero popolo italiano guarda con sentimenti di commozione a tutte le vittime delle guerre. La loro memoria rappresenta il più profondo e sincero stimolo ad adempiere ai doveri di cittadini italiani ed europei». Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio al Ministro della Difesa Guerini, in occasione del 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Mattarella ha deposto una corona sulla Tomba del Milite Ignoto, la cui salma fu traslata all’Altare della Patria (il Vittoriano) esattamente 100 anni fa. Il premier Draghi ha ringraziato i militari per l’impegno per la sicurezza e contro il Covid: «Abbiamo bisogno del vostro coraggio e della vostra umanità».

A Brescia la cerimonia si è svolta sotto il porticato di palazzo Loggia, con il prefetto Attilio Visconti e il comandante provinciale dei carabinieri di Brescia Gabriele Iemma: le autorità hanno anche deposto due corone di fiori al monumento ai caduti della Prima guerra mondiale.

Nota curiosa: due conosciuti negozi della città, la pasticceria Veneto del super pasticcere Iginio Massari e la gioielleria Fasoli, hanno allestito le loro vetrine realizzando un sentito omaggio all'Arma dei carabinieri, come si vede nella fotografia pubblicata.