La Giornata della Memoria 2023: gli appuntamenti a Brescia e provincia

Il Giorno della Memoria: il 27 gennaio di ogni anno vengono commemorate le vittime dell'Olocausto, come stabilito dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005. Quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Le truppe sovietiche della 60ª Armata del 1º Fronte ucraino» del maresciallo Ivan Konev arrivarono per prime nella città polacca di Oświęcim (in tedesco Auschwitz), scoprendo il campo di concentramento e liberandone i superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti svelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista.

Le iniziative del 27 gennaio a Brescia

Per il Giorno della Memoria, istituito appunto in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, saranno numerose le manifestazioni, coordinate da Casa della Memoria e organizzate da numerosi enti, istituzioni, associazioni e persone.

Ore 9.30 nell'auditorium San Barnaba in corso Magenta iniziativa per le scuole “Memoria del passato e responsabilità nel presente”. Interverrà il sindaco Emilio Del Bono. Dopo i saluti istituzionali verrà letto un messaggio di Liliana Segre e le testimonianza degli studenti del liceo Calini sul viaggio ad Auschwitz. Seguirà la proiezione della videointervista e testimonianza di Edith Bruck “Non sono sopravvissuta inutilmente”, a cura della giornalista Emanuela Zanotti. La riflessione conclusiva sarà affidata a Rolando Anni. Vi sarà inoltre la mostra dei disegni realizzati dagli studenti del liceo artistico IIS Tartaglia-Olivieri “I bambini della Shoah”.

Ore 12 la commemorazione al monumento del deportato in piazzale Cremona, alla presenza del Sindaco Emilio Del Bono e delle autorità cittadine.

Ore 17.30, partenza da Borgo Trento e arrivo in piazza Militari bresciani Caduti nei Lager, fiaccolata e commemorazione al monumento degli internati. Porteranno i saluti istituzionali Mario Maviglia, presidente Commissione Scuola Anpi “Dolores Abbiati” Brescia ed Enrico Benevolo, studente lavoratore nipote di Giulietta Banzi Bazoli. Samuele Patti, del liceo musicale Veronica Gambara, eseguirà il Silenzio mentre le letture saranno curate da Anna Damiani, studentessa dello Sraffa.

Ore 17.30 all'auditorium Santa Giulia la conferenza “Le lapidi ebraiche di Iseo nel Museo di Santa Giulia. La presenza giudaica nel centro sebino tra XV e XVI secolo”, con introduzione di Francesca Morandini. Ermanno Finzi interverrà sul tema “La presenza ebraica a Brescia e in Lombardia” mentre Gabriele Medolago e Angelo Valsecchi parleranno de “La presenza ebraica in Iseo attraverso i documenti di archivio e analisi storico/urbanistica del centro abitato”.

Ore 20 nel Ridotto del Teatro Grande il concerto “La memoria della musica” con l’Ensemble del Teatro Grande (Anton Dressler, clarinetto; Marco Mandolini, violino; Daniele Richiedei, violino; Joel Imperial, viola; Camilla Patria, violoncello e Andrea Rebaudengo, pianoforte). Il concerto si aprirà con l’esecuzione del Trio per archi di Gideon Klein, per poi proseguire con Kol Nidrei op.47 di Max Bruch. Il violinista Daniele Richiedei presenterà in prima esecuzione assoluta Kletzmer Suite, brano di sua composizione. Nigun di Ernest Bloch e l’Ouverture su temi ebraici op.34 di Sergej Prokof’ev concluderanno la serata.

Ore 20.30 nella chiesa di Santa Maria in Silva in via Corsica 14 “Il cuore rallenta, musica e parole per ricordare la deportazione nazifascista”.

Gli eventi a Gussago

"Smisurata Preghiera", in programma venerdì 27 gennaio 2023, si svolgerà in Sala Civica Togni. Un’orazione personale, un’invocazione corale: durante l’intera giornata la Sala Civica resterà aperta, a disposizione di chiunque voglia lasciare un proprio pensiero, un simbolo, una riflessione. Contro le discriminazioni, i genocidi e tutte le guerre che devastano l’umanità.

Dalle 9.30 interverranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Gussago mentre nel pomeriggio, dalle 15.30, sono in programma gli interventi di alcune associazioni del territorio aderenti all’iniziativa.

La giornata proseguirà con la cerimonia istituzionale, alle ore 18 al Monumento Anei di viale Monsignor Bazzani, per concludersi alle 21, sempre in Sala Civica Togni, con lo spettacolo “Il Paradiso Inaspettato” a cura di Teatro Laboratorio.

Numerose le iniziative: qui il programma completo di Gussago.

Altre proposte a Provaglio d'Iseo il 28

Per ricordare Il giorno della Memoria, l’amministrazione comunale di Provaglio d’Iseo, in collaborazione con la sezione Anpi Enrico Turla, e l’Istituto comprensivo di Provaglio d’Iseo propone lo spettacolo teatrale “Un Uomo – Primo Levi” di e con Sergio Mascherpa, Teatro laboratorio. Uno spettacolo forte, dedicato al ricordo dello sterminio degli ebrei, caratterizzato da un'unica presenza in scena, Sergio Mascherpa, solo, accompagnato da alcune musiche e da video e immagini del più noto e di altri genocidi.

L’appuntamento è per sabato 28 gennaio 2023, data nella quale lo spettacolo verrà proposto in mattinata agli gli studenti delle classi terze della scuola secondaria e nel pomeriggio, alle 17.00, nell’auditorium del Monastero di San Pietro in Lamosa a tutti. La sezione Anpi Enrico Turla di Provaglio che da molti anni accompagna le studentesse e gli studenti del terzo anno della scuola secondaria in questo percorso di memoria e riflessione curerà l’introduzione della matinée e dello spettacolo pomeridiano. “Il 27 gennaio è una giornata che deve farci riflettere - dice Francesca Babaglioni, assessore alla Cultura – è una delle date fondamentali del nostro calendario civile nella quale ripetiamo che ciò che è stato non dovrà più accadere. Per fare questo la Memoria è di fondamentale aiuto ma necessita di essere supportata da un costante e concreto impegno istituzionale, culturale ed educativo contro tutti i nemici della democrazia. Riflettere non solo su quello che è successo ma anche su quello che abbiamo oggi, sarà d’aiuto per conservare i valori di libertà e di rispetto per la vita. Come scriveva Primo Levi – “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”.