La quarta ondata avanza: incidenza a 119,5

L’emergenza cresce giorno dopo giorno e la quarta ondata non accenna a dare segni di tregua così anche ieri a Brescia sono stati registrati 287 nuovi casi, con 2.797 isolamenti domiciliari. L’incidenza è schizzata a 119,5 casi ogni 100 mila abitanti, con una media di 213 positivi al giorno nell’ultima settimana. Con 126.508 tamponi effettuati è di 1.926 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività all'1,5% (ieri 1,9%). Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (+9, 90) e nei reparti (+7, 774). Sono 14 i decessi, che portano il totale a 34.344 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le altre province, sono 567 i positivi segnalati a Milano, 133 a Bergamo, 100 a Como, 88 a Cremona, 40 a Lecco, 36 a Lodi, 50 a Mantova, 169 a Monza, 73 a Pavia, 35 a Sondrio e 293 a Varese. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola