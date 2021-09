Lombardia da lunedì pronta alla terza dose «Prima i più fragili»

La Lombardia avvia il piano per la somministrazione della terza dose di vaccino. Così il presidente Attilio Fontana ha confermato come dal 20-21 settembre si è pronti a iniziare la terza fase secondo le indicazioni che arrivano da Roma. «Per ora le indicazioni sono per i fragili e i pluripatologici e noi ci atterremo a queste indicazioni», ha ribadito il presidente che già una settimana fa aveva annunciato che era già pronto un piano, convalidato a inizio luglio dal governo, per la somministrazione della terza dose ai lombardi -. Fontana ha anche aggiunto che «se poi sarà necessario a estenderlo a tutta la popolazione siamo pronti». Di più. «E’ stato reso noto dalla struttura commissariale che l'avvio della somministrazione delle dosi addizionali di vaccino anti-Covid-19, la cosiddetta terza dose, è previsto per lunedì 20 settembre a partire dai soggetti maggiormente esposti o a maggior rischio di malattia grave», ha specificato una nota di Regione Lombardia. (...)

