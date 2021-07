Somministrazioni a rilento nelle aziende, la Cisl: «Sono ancora pochi i lavoratori vaccinati»

Le vaccinazioni tra i lavoratori bresciani vanno a rilento. L’allarme arriva dalla Cisl provinciale, che dati alla mano dimostra come la «spinta» che sarebbe dovuta arrivare con la firma dell’accordo quadro «Progetto speciale vaccini Brescia» non c’è stata: secondo i dati di Regione Lombardia e di Inps rielaborati dal sindacato, risulta che su una platea di 432 mila lavoratori tra i venti e i sessant’anni 139.040 sono ancora in attesa della prima dose e 294.466 aspettano la seconda. «Ci sono ancora troppi lavoratori senza vaccinazione – ha sintetizzato Alberto Pluda, segretario generale della Cisl provinciale -. In termini generali, l’andamento della campagna vaccinale nel Bresciano, con quasi il 76% della popolazione che ha già ricevuto una prima dose e oltre la metà di questa anche la seconda è assai positivo, ma l’analisi dei dati sulla fascia d’età mostra che le imprese, con la sola eccezione di Apindustria Confapi, non hanno ancora saputo tradurre in concreto l’impegno». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola