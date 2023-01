Majorino in redazione a Bresciaoggi: "In Lombardia voglia di cambiamento"

Pierfrancesco Majorino ospite in redazione a Bresciaoggi: il candidato alla presidenza della Lombardia del centrosinistra, con appoggio del Movimento 5 stelle, sa di non essere il favorito, ma è convinto che l'aria stia cambiando: "Dopo 28 anni di egemonia del centrodestra in Regione - dice, intervistato dal nostro Eugenio Barboglio - c'è voglia di facce nuove, di affidabilità e competenza che questa giunta guidata da Fontana non ha saputo dimostrare".

L'esempio più eclatante? Majorino non ha dubbi: "La sanità. Un fallimento. E il fatto che Gallera, ex assessore protagonista del disastro iniziale durante la pandemia, sia ancora lì, nella squadra di Fontana, è il miglior spot per la mia candidatura".

L'intervista integrale la trovate sul giornale cartaceo in edicola sabato 14 gennaio.