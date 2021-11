Messa in piega solidale insieme a Ok School

Bellezza e solidarietà, un’accoppiata che può salvare il mondo. Lo vuol dire il titolo della tradizionale iniziativa di Ok School Academy «Belli dentro e fuori», giornata all’insegna dell’altruismo dell’accademia professionale, nata nel Duemila e accreditata in Regione Lombardia, per operatori del benessere, dell’estetica, dell’acconciatura. In occasione dell’Open day il 18 dicembre, nella nuova sede di via Arturo Reggio, la scuola dalle 10 alle 18 diventerà un salone proponendo a chi si prenota un trattamento speciale. Il ricavato andrà all’associazione «No one out». Cinquanta fra studenti e docenti serviranno taglio, piega e colore all’ultima moda, massaggi, manicure, pedicure, trucco. Con un’offerta da 7 a 25 euro, i clienti potranno diventare «belli dentro e fuori» concorrendo ad aiutare il prossimo. Ogni anno sono sempre oltre 1. (...)

