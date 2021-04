Neo asportato in cucina, chirurgo arrestato

I carabinieri lo hanno raggiunto ieri mattina intorno alle sei all’ospedale di Manerbio, dove aveva appena finito il turno, e lo hanno arrestato. Sono pesantissime le accuse nei confronti di Paolo Oneda, il medico dirigente di chirurgia generale, raggiunto ieri da una ordinanza di custodia cautelare. Omicidio volontario con dolo eventuale, violenza sessuale e circonvenzione di incapace. Con lui in manette è finito anche Vincenzo Paolo Bendinelli, fondatore del centro olistico Anidra,che sorge a Borzonasca sulle alture di Chiavari, in Liguria. Per l’accusa il medico nell’ottobre del 2018 avrebbe asportato un neo a una donna, Roberta Repetto (figlia dell’ex sindaco di Chiavari) operandola senza anestesia su un tavolo della cucina del centro olistico Anidra. La donna era poi morta lo scorso 9 ottobre all’ospedale San Martino di Genova stroncata dalle metastasi provocate da un melanoma. (...)

