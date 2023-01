Regionali 2023, Ghidorzi: «Noi siamo alternativi» >>> LA VIDEO INTERVISTA

La candidata per Unione Popolare alle elezioni regionali in visita a Bresciaoggi

«Non siamo per l'alternanza come Majorino, noi siamo alternativi», lo ha detto Mara Ghidorzi, 41 anni, candidata presidente della Regione Lombardia per Unione Popolare, nella breve intervista rilasciata a Bresciaoggi. E ha aggiunto: «Puntiamo ad avere un consigliere in Regione».