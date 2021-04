Caruso, virologo del Civile: «Varianti del virus? L’immunità funziona»

«I vaccini intercettano bene la variante inglese del SARS-CoV-2, molto meglio del ceppo originario. Sia la inglese, sia la nigeriana, vengono neutralizzate più efficacemente dagli anticorpi che sviluppiamo a seguito della vaccinazione. Un’evidenza confortata dagli esperimenti, speriamo che anche la pratica di tutti i giorni ce ne dia conferma». A rassicurare sull’efficacia dei vaccini in circolazione, sia quelli a vettore virale, sia a mRNA, è il professor Arnaldo Caruso, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all'università di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali Civili, oltre che presidente della Società italiana di virologia.

«Tutte le varianti sono per ora neutralizzate dagli anticorpi e credo che questa ultima, la variante indiana, non faccia alcuna differenza. Per ora sono stati riscontrati alcuni casi in Veneto di rientro dall’India: non sappiamo quanto possa iniziare a circolare. (...)

