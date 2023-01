Accademia della gastronomia Un progetto che diventa realtà

Ogni curiosità verrà presto sodisfatta: martedì 17 gennaio alle 11 verrà presentato all’istituto alberghiero «Caterina de’ Medici» di Gardone Riviera, il progetto di recupero dell’adiacente vecchio plesso della scuola professionale. A lavori finiti in una porzione dell’edificio verrà poi ospitata la nuova scuola media mentre l’altra, con la realizzazione di una sala da ricevimento da 80 persone, tornerà nelle disponibilità della scuola professionale «Caterina de’ Medici. Si realizzerà dunque, il progetto del distretto scolastico gardonese, con le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori, concentrate in località Pernighe, nella zona di via Raoul Follereau dove peraltro è collocata anche la palestra da poco rinnovata, grazie a un recente investimento di 500mila euro, dotata di un campetto esterno per pratica sportiva. Ma non è tutto: nell’ambito del recupero dell’ex istituto alberghiero, grazie all’ottenimento del finanziamento di un milione di euro nell’ambito del bando Pnrr «Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici», in partnership con i Comuni di Tignale e Valvestino, è inoltre prevista la creazione di un’Accademia per la formazione e specializzazione di operatori nel campo della ristorazione e di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio di Gardone Riviera (203.380 euro). «È un intervento programmato – spiega l’Amministrazione comunale - anche in risposta alle esigenze di personale qualificato manifestate dagli operatori del settore turistico dell’intera sponda bresciana del lago». Il progetto Accademia si svilupperà con la collaborazione tra pubblico e privato e vedrà coinvolti i vari partner che hanno aderito all’operazione tra cui il Consorzio Grana Padano, la Latteria Turnaria di Tignale, Alpe Garda di Tremosine, Ascovilo, Confesercenti e Confcommercio. I corsi aperti a tutti i richiedenti interessati, si terranno in orario extrascolastico, pomeridiano e serale. Per il restyling dell’immobile, Comune e Provincia di Brescia avevano sottoscritto in precedenza l’accordo di programma: il protocollo in seguito è stato modificato a causa dall’aumento dei costi delle materie prime per l’edilizia e la previsione di investimento è salita da 2 a 3 milioni di euro (equamente divisi tra Comune Provincia). La modifica al protocollo siglato con il Broletto ha previsto anche una redistribuzione degli impegni. In particolare è stato il Comune e non la Provincia, come previsto in un primo tempo, a farsi carico della progettazione esecutiva. La recente bonifica della vecchia scuola alberghiera costruita negli anni ‘70 con materiali non più a norma, amianto e fibre vetrose è stata attuata dal Comune con una spesa di 482mila euro, finanziati al 90% da Regione Lombardia e ha dato il via ad un’operazione contemplata nel programma elettorale dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Andrea Cipani. •.