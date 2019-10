Bungalow abusivi: bresciani nei guai

Secondo gli inquirenti avrebbero piazzato casette mobili anche a 150 metri dalla battigia, zona a tute integrale, e montato all’interno del campeggio, il Tonnara Camping sull’isola di Sant’Antioco (nella provincia di Carbonia-Iglesias, in Sardegna), altre strutture senza avere alcuna autorizzazione. Nei guai sono finiti tre imprenditori bresciani, due donne (una gardesana e una camuna) e un uomo (è nato in provincia di Verona, ma risulta residente sul Garda) , gli amministratori della società di San Felice Del Benaco titolare della struttura ricettiva sarda. I tre indagati devono rispondere di opere eseguite in assenza del titolo abitativo valido e lottizzazione abusiva. Ieri mattina i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale di Cagliari hanno raggiunto il campeggio che sorge a Cala Sapone e messo sotto sequestro 74 case mobili e 4 «bungalow-tende» con le relative aree verdi e le altre infrastrutture. (...)

PA.CI.