Solo i pesci non hanno confini nel lago di Garda: gli umani, almeno finchè durano le restrizioni anti Covid, devono stare nella propria regione o sono dolori. Anche in acque e persino in cielo. Se ne sono accorti nove giovani bresciani sorpresi martedì pomeriggio dalla Squadra nautica della Polizia di Stato di Riva del Garda, a praticare kitesurf sul lago davanti alla Casa della Trota, appena al di là del confine trentino. Erano le 15.30 quando la comitiva composta da sette kiters e due persone di supporto a bordo di un natante, sono stati notati dagli agenti della Nautica a bordeggiare tra le «acque territoriali» e lo spazio aereo di Riva. AI GIOVANI, bloccati in acqua è stata contestata l’inosservanza del divieto di spostamento tra regioni e la violazione delle disposizioni relative alla navigazione con kitesurf sul lago di Garda fuori dagli orari previsti. Nello specifico delle acque trentine infatti, la pratica del kite è consentita dopo le 16.30. (...)

Luciano Scarpetta