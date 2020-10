Contro le frane arriva la «gabbia» Costerà 2 milioni

C’è anche o soprattutto Gargnano tra i Comuni della Provincia di Brescia interessati dal programma di interventi di difesa del suolo previsti dal Piano Lombardia, approvati in settimana dalla Giunta regionale. Dei 138 milioni di investimenti complessivi, 26 milioni di euro sono stati destinati alla Provincia di Brescia e di questi, 2 milioni, una delle somme più cospicue, proprio per i dissesti idrogeologici gargnanesi. «La somma - spiega l’assessore ai lavori pubblici Giacomo Villaretti - servirà a realizzare un nuovo vallo paramassi in località Sisengla, sotto le pendici del monte Comer». LA ZONA è tristemente nota per gli eventi franosi e negli ultimi anni solo la dea bendata ha evitato che il bilancio degli smottamenti si limitasse solo a danni alle cose e non alle persone. (...)

Luciano Scarpetta