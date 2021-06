È un turismo «della domenica» Solo a luglio la vera ripartenza

Il «pienone» turistico c’è, ma per adesso soltanto dal venerdì alla domenica pomeriggio: per battezzare alla grande la stagione della rinascita si attende almeno la seconda settimana di luglio. «Il weekend è molto positivo - conferma il direttore del Consorzio turistico Garda Lombardia, Marco Girardi - ci sono giorni in cui le strutture ricettive della sponda bresciana lavorano al 90% della capienza. Poi però da lunedì a giovedì il trend cala drasticamente, su percentuali che variano tra il 30 e il 50%». Le cause? «Molteplici, anche se il fattore che penalizza maggiormente è quello delle prenotazioni all’ultimo minuto. La gente sa che tanto in questi mesi ancora di “rodaggio” post pandemia, trova comunque posto e decide di organizzarsi magari dopo aver consultato le previsioni meteo. Bisogna inoltre tener conto che adesso rispetto all’ultima stagione normale del 2019, si lavora molto meno con le compagnie aeree e le agenzie. C’è ancora un po’ di insicurezza. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola