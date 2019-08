L’incubo di trovarsi faccia a faccia con un rapinatore, armato di coltello e con precedenti per droga, disposto forse a tutto pur di ottenere quello che voleva. Per fortuna è bastato un grido, la fuga repentina della cassiera per costringerlo a scappare a piedi con quel poco che è riuscito ad arraffare – poche decine di euro di merce – prima di essere ripreso e raggiunto, quasi in tempo reale, dagli agenti del commissariato di Polizia di Desenzano. QUESTA è la cronaca di quanto successo sabato sera alla Conad di Rivoltella, tra le 19.30 e le 20 quando mancava poco alla chiusura del supermercato. In manette è finito un 28enne albanese, residente a Cremona e già noto alle forze dell’ordine per spaccio di stupefacenti. Si trova in carcere a Brescia, in attesa di convalida, accusato di rapina aggravata. Ha agito a volto scoperto, con un piano (quasi) perfetto: è entrato nel supermercato fingendosi un cliente come tanti, anche se in tasca nascondeva un coltello con lama dentellata. (...)

Alessandro Gatta