«Gli orsi sono fra noi, ma non fanno paura»

«Gli orsi non sono un pericolo: se lo fossero ve ne sareste già accorti, perché sono tanti e sono qui da anni». Questo il senso dell’incontro pubblico di domani sera, per far conoscere la realtà della presenza di questo animale: tra il basso Trentino e le valli bresciane, dunque in un’area con al centro l’alto Garda, bazzicano fra i 60 e i 78 orsi. Certo qualche allevatore danneggiato avrebbe da ridire, qualche apicoltore pure, ma tutto sommato la casistica dimostra che con l’orso si può convivere, anche se si raccomanda di evitare il contatto e di non fornire cibo. NATURALISTI e studiosi ne parleranno al pubblico domani sera alle 21 al Centro visitatori del Parco di Tignale: recenti avvistamenti dell’animale sulla dorsale compresa tra i monti di Toscolano Maderno e la Vallesabbia hanno certificato inequivocabilmente il ritorno del carnivoro sulle montagne bresciane. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Luciano Scarpetta