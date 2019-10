Gli olivicoltori del Garda, di tutto il Garda, hanno ufficialmente invocato lo stato calamità naturale, formalizzando il riconoscimento negli uffici delle tre Regioni Lombardia, Veneto e Trentino: le perdite arrivano al 95% del prodotto, aziende praticamente azzerate che quest’anno non fattureranno un euro. Che fosse un’annata difficile per l’olio gardesano si sapeva già da inizio estate. A frantoi aperti (quasi un eufemismo viste le pochissime olive raccolte) le grida di allarme degli ultimi mesi hanno però lasciato spazio alla dura realtà, certificando il drammatico crollo della produzione. UNA DIMINUZIONE stimata dal Consorzio tutela olio Garda Dop intorno al 95%: botta gravissima per l’intero comparto. Per questo motivo il Consorzio stesso, sodalizio che raggruppa 474 soci sulle tre sponde del lago, ha chiesto lo stato di calamità naturale ai presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto e al presidente della Provincia Autonoma di Trento. (...)

Luciano Scarpetta