Vietato sparare nel Parco tra timori e polemiche

Scatta il lockdown dell’attività venatoria nelle aree del Bresciano protette dall’Unione Europea. Ma il Covid-19 non c’entra. A costringere i cacciatori a girare al largo dai Siti Natura è il clamoroso pronunciamento del Tar sul ricorso presentato dalla Lac. Fino al 13 luglio - quando i giudici stabiliranno la compatibilità costituzionale del calendario venatorio della Lombardia - resterà in vigore il divieto di sparare nei parchi. «Congelata» anche la norma che consentiva di abbattere il moriglione e la pavoncella che il Pirellone non aveva escluso dall’elenco delle specie cacciabili. NEL DISPOSITIVO del Tribunale di Milano, si precisa inoltre che per quanto riguarda l’attività venatoria all’interno delle aree designate Natura 2000, i calendari della stagione di caccia devono essere sottoposti a preventiva Valutazione di incidenza. Procedura che nella fattispecie di tre provincie lombarde, Brescia, Cremona e Lecco non è stata effettuata e che richiede un iter lungo e complesso. (...)

Luciano Scarpetta