Volontari del Garda: esplorazioni hi-tech sui fondali del lago

I fondali del lago avevano già ben pochi segreti per il nucleo sommozzatori dei Volontari del Garda. E adesso, con il nuovo sonar a scansione laterale, ne avranno ancora di meno. È stata infatti questa una delle attrezzature mostrate con maggior orgoglio durante l’ultima inaugurazione in caserma. Il fascino del mondo sommerso ha fatto il resto, suscitando curiosità ed entusiasmo nei visitatori. Sabato sera il Gruppo dei Volontari del Garda ha inaugurato nella sede di Cunettone alcuni nuovi mezzi e attrezzature entrate in servizio nell’ultimo anno. Nello specifico una nuova ambulanza e un paio di automezzi per il trasporto di degenti e disabili, oltre ad un’auto in dotazione alla nuova sezione delle guardie ecozoofile di «Fareambiente». (...)

