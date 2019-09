«L’unica incognita è l’ingorgo da corsa all’ultimo minuto»

Nessuna preoccupazione al momento, anche se è bene seguire lo sviluppo della situazione passo dopo passo. In vista della prossima «rivoluzione» del digitale terrestre, il messaggio rassicurante arriva dai rivenditori, che misurano costantemente il polso della situazione. «Innanzi tutto, va detto che dal 2017 tutte le marche hanno l’obbligo di costruire televisori già strutturati per lo switch-off - spiega Flavio Vignoni, titolare del negozio Dimensione Hi-Fi di via Corsica in città -. Ci sono addirittura brand importanti, come Loewe, che già nel 2016 avevano iniziato a produrre tv compatibili. Quindi, chi ha comprato un apparecchio negli ultimi due anni può stare tranquillo. Gli altri cominciano ad informarsi: molti sanno che possono acquistare un decoder anziché cambiare la tv. Naturalmente bisognerà dotarsi di 2 telecomandi e qualcuno, per comodità, deciderà di rottamare il proprio apparecchio». Sarà anche una questione di costi. (...)

C.REB.