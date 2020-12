Licenza sospesa? Si va a caccia

«Appena è spuntato il sole e la Regione ha “liberato” le doppiette è ripreso anche il bracconaggio». Lo affermano le guardie volontarie del Wwf Lombardia, impegnate anche in questi giorni in attività di controllo nel Bresciano. I volontari spiegano che sono soprattutto i cacciatori vagantisti a darsi da fare, attuando continui spostamenti per sfuggire ai controlli dopo aver abbattuto specie protette; in particolare i fringillidi. Come il fringuello maschio ferito (e morto poi nel Cras Wwf di Valpredina) che appare nella foto a corredo di questo articolo, ritrovato sul terreno a Gavardo insieme ai bossoli abbandonati da chi gli aveva appena sparato per poi, appunto, fuggire prima dell’arrivo delle guardie. (...)

P.BAL.