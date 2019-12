Botteghe storiche sul podio: «Un presidio delle tradizioni»

Nell’epoca di Amazon e delle spedizioni veloci, degli ordini on line e dell’e-commerce, resistono, a fatica, ma con impegno e dedizione, soprattutto grazie ad una grandissima passione, i piccoli negozi nei centri storici dei paesi. Attività di famiglia, tramandate e passate dal padre ai figli: rappresentano un motore per l’economia locale, fornendo servizi immediati e di sicura qualità. DA ANNI, Regione Lombardia premia queste imprese. A Sulzano l’Amministrazione del sindaco Paola Pezzotti ne ha individuate 5, tutte sono state giudicate meritevoli dal Pirellone. Un record per la Provincia di Brescia, che in totale quest’anno ne conta 28. Sulla Via Cesare Battisti apre la Macelleria Gervasoni, la più antica, dal 1880, gestita da Michele Gervasoni; di fronte, sull’altro lato della strada, la Ferramenta di Paola Clerici, ereditata dal padre che la inaugurò nel 1967. (...)

Alessandro Romele